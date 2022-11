Calciomercato.com

... il merito è anche di Joséche vede di buon occhio la scelta di non volare in Qatar: " Il ... mentre ora è sceso in campo per quattro gare di fila "dire che si deve concentrare sulla ...... la squadra diha pescato gli austriaci del Salisburgo (eliminati dal Milan). Gli ... "Nondire la loro posizione in classifica " commenta il vice presidente da Nyon - : si giocherà nell'... 'Mourinho vuol cacciare un suo calciatore: può 'licenziarlo' per scarso rendimento' Anche Francesco Graziani si è espresso sul discusso caso Karsdorp, nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.Sta succedendo l'impensabile a Roma con Mourinho a serio rischio esonero; i giallorossi avrebbero già trovato il sostituto.