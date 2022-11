Mondiali | convocati Uruguay | ecco Vecino | Vina e Mathias Olivera

L'Uruguay ha diramato la lista deiche prenderanno parte al Mondiale in Qatar. Ci sono tre giocatori della Serie A: Vecino (Lazio), Vina (Roma) e Mathias Olivera (Napoli). Presenti anche diversi ex Serie A: da Muslera a ...TUTTI ISQUADRA PER SQUADRA Ecco quindi tutti idell'Uruguay per idi Qatar 2022. Portieri: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Sebastian Sosa (...La Nazionale dell’Uruguay ha diramato la lista dei giocatori convocati dal ct Diego Alonso in vista dei Mondiali di Qatar 2022. Tantissimi i volti conosciuti, visto che un vasto numero di giocatori de ...In elenco anche Cavani, Suarez, Godin, Caceres e Muslera MONTEVIDEO (URUGUAY) (ITALPRESS) - Il napoletano Olivera, il giallorosso Vina e il ...