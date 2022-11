Meloni | Data una risposta immediata sul caro-bollette

(Di venerdì 11 novembre 2022) AGI - "La misura principale che è stata approvata è quella sull'energia". Lo ha detto il premier Giorgiain conferenza stampa sull'esito del Consiglio dei ministri di ieri. "Abbiamo voluto dare un'alle famiglie e alle imprese sul costo delle", ha detto il premier. Soffermandosi in particolar modo sulla norma sblocca-trivelle,ha detto: "Consentiamo nuove concessioni in cambio del fatto che le aziende concessionarie cedano una parte consistente del gas estratto ad un prezzo calmierato. Riteniamo di poter arrivare a circa 2 miliardi di metri cubo di gas. Mettiamo in sicurezza il tessuto produttivo italiano e diminuiamo la dipendenza energetica" dagli altri Paesi. Il premier ha voluto esprimere la propria "soddisfazione per la firma del rinnovo contratto per la ...

