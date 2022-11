L' infermiere killer | la recensione | su Netflix il lato documentaristico del mostro

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 novembre 2022) Lade L', tassellodi quell'interesse mediatico su Charles Cullen, reo di aver ucciso più di 400 pazienti e già tradotto in film con The Good Nurse. Facciamo la nostra comparsa in questa vita come anime di passaggio; segniamo più o meno le vite degli altri sulla scia di una performance da concludere con applausi scroscianti, o tiepide pacche sulla spalla. Impattanti, o sfuggevoli, incrociamo il nostro cammino con centinaia di altri percorsi esistenziali, nello stesso identico modo con cui gli infermieri attraversano i corridoi di un ospedale. Come sottolineeremo in questade L', disponibile su, questi uomini e queste donne in divisa entrano in punta di piedi nella vite dei ...