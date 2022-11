Liga | Kroos rialza il Real Madrid | Kluivert fa godere Gattuso | Estero

Leggi su justcalcio

Questa sera si disputano tre posticipi del turno infrasettimanale nella, in campo per la 14esima giornata di campionato spagnolo. Si parte alle ore 19, quando il Celta Vigo pareggia 0-0 sul campo del Rayo Vallecano, che era reduce dal colpaccio contro il. I campioni in carica allenati da Ancelotti si riscattano al Bernabeu vincendo 2-1 contro il Cadice (calcio d'inizio alle ore 21.30) grazie ai gol di Militao erestando in scia del Barcellona primo in classifica a +2. Nel mezzo alle ore 20 turno casalingo anche per un altro tecnico italiano,: il suo Valencia batte 3-0 il Betis di Siviglia. Dopo un'ora di gioco arriva la svolta: Edgar ...