L’ex arbitro Tombolini | “Corretto non dare il rigore in Verona-Juve | invece Osimhen…

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’Danieleritiene che è corretta la decisione dell’Marco Di Bello di non fischiare ilinmentre la situazione è diversa per il fallo di Osimhen in Atalanta-NapoliDaniele, ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, ha fatto una disamina sul mancatoconcesso alper fallo di Danilo: “Ilnon concesso alpotrebbe far discutere, ma se facciamo una disamina raffinata, l’equiparazione con il calcio didato all’Atalanta sul tocco di Osimhen non c’è perché c’è una differenza assoluta tra le due situazioni. Osimhen si trova in ...