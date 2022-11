Lecce | si ferma Pezzella | la nota del club

Nel secondo anno Leo gioca sui suoi livelli, col Toro che arriva quinto e sial secondo turno ... Dejan Govedarica, diventato "Cadaverica" per i tifosi del. Quando il suo ct Boskov gli disse:...... stop dalle 11:30 alle 15:30; Bolzano: gli autobus Sasa si fermeranno dalle 15.00 alle 19.00;:...30 alle 21:30; Forlì: stop dalle 17:30 alle 21:30; Livorno: anche Autolinee Toscane sidalle ...Il presidente prima della sfida cruciale: “Ringrazio i tifosi, gli chiedo un ultimo sforzo. E i calciatori dovranno attingere forza da loro: dobbiamo fare ...Espulso contro il Torino, l’allenatore è stato fermato per un turno e non sarà in panchina sabato a Marassi. Out anche Colley che era diffidato ed è stato ...