La Juventus e il progetto giovani

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nonostante le ultime stagioni non siano state esaltanti per la, i bianconeri da diverso tempo stanno cercando di inserire ial centro del. Con l’avvento Della Next Gen (U23), è ormai chiaro che la dirigenza voglia provare a puntare sulle forze fresche e, perché no, tirare fuori potenziali crack, come succede per altre squadre in Europa. Le tappe bruciate da Gavi e Pedri al Barcellona, l’ascesa di Foden al Manchester City e l’esplosione di Musiala al Bayern Monaco, rappresentano uno stimolo importante per la, che vorrebbe costruirsi in casa eventuali campioni.: finalmente i suoi frutti Nonostante sia partito a rilento, illegato alla Next Gen sta ...