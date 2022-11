Jeff Bridges ha ingaggiato un allenatore per accompagnare la figlia all' altare

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 novembre 2022) In occasione del matrimonio della, l'attore americanoha affrontato un duro allenamento pur di rendere memorabile il momento della passeggiata verso l'. Pernon è stato banalelaall'nel giorno del suo matrimonio. Il divo americano è arrivato a ingaggiare unper rimettersi in forze dopo essere stato debilitato da una grave malattia per fortuna superata. "Sono stato molto vicino alla morte. I medici mi incoraggiavano: ', devi combattere. Non stai combattendo'. Mi ero arreso. Ero pronto ad andarmene. Stavo danzando con la mia mortalità". Con queste scioccanti parole rilasciate a maggio a People,...