I Pinguini Tattici Nucleari e Mengoni in vetta Salgono le visualizzazioni di Alex i video

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Ricordi” dei, “Tutti i miei ricordi” di Marcoe “Humankind” dei Coldplay si confermano nelle prime tre posizioni della Classifica EarOne Airplay Radio. “Bellissima” di Annalisa guadagna una posizione e si porta al quarto posto. A seguirla è “Hold Me Closer” di Elton John & Britney Spears (quinto posto, -1). Nelle visualizzazione su YouTube cresce “Ciò che abbiamo dentro” diW. Il ritmo e l’arrangiamento del brano sono notevoli e destinati al successo. LEGGI ANCHE Addio a Carmelo La Bionda. Con il fratello inventò la disco music italiana. I successi () Tiziano Ferro canta le adozioni negate a "chi è come me": "La Meloni? Non so nulla, vivo a Los Angeles"...