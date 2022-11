Fiorentina | tre soluzioni per il problema Zurkowski

... i campani volerebbero a 20 punti in classifica, riscattando l'ultimo ko con la. Gli ... grazie a due reti eassist. In quota la sfida è favorevole al fantasista di Palladino, che sforna ...Domenica 13 novembre alle ore 18 a San Siro, arriva ladi Vincenzo Italiano, che sta attraversando un buon momento di forma. I viola arrivano davittorie consecutive in campionato, che ...ATALANTA – Riecco la formazione dei titolarissimi in casa Atalanta dopo i due ko consecutivi. Vuol dire Musso in porta, con Toloi, Demiral e uno tra Scalvini e Djimsiti a completare la linea a tre dif ...Dopo questo week end la serie A andrà in pausa per via del Mondiale in Qatar, le squadre in lotta per la salvezza cercheranno nel mercato di gennaio di ...