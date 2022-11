Dl Aiuti | Meloni ai sindacati | “Peggiore crisi dal dopoguerra” Il governo stanzia 9 | 1 miliardi Sui migranti | “Incomprensibile e ingiustificata reazione francese” Parigi | “Rotta la fiducia con l’Italia”

(Di venerdì 11 novembre 2022) I redditi calcolati non più in base all’Isee ma alla composizione del nucleo. Decisa l’estensione a 3 mila euro dei fringe benefit che il datore può aggiungere in busta paga esentasse

Quali sono i provvedimenti contenuti nel nuovo decretoillustrato in una conferenza stampa a Palazzo Chigi dalla premier Giorgiae dal ministro Giorgetti: "La misura principale è sull' energia . Con il decreto energia stanziamo i primi 9,1 ...Leggi Anche Dlquater, il Cdm approva altri 9,1 miliardi contro il caro - energia - Ok anche a norme su ... E meno male che laera all'opposizione.e il governo si fermino prima di ...L’Associazione dei costruttori edili dice no alle modifiche al Superbonus decise dal governo Meloni perché «penalizzano soprattutto i condomini delle periferie e le fasce più deboli». E Forza Italia s ...Stesse motivazioni confermate dalla premier Giorgia Meloni in conferenza stampa: «il Superbonus al 110% nasceva meritoriamente come misura per aiutare l’economia, ma il modo in cui è stata realizzata ...