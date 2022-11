Black Panther | Wakanda Forever ci insegna come dire davvero addio a un supereroe

(Di venerdì 11 novembre 2022) I supereroi muoiono e resuscitano in continuazione, ma la scomparsa di Chadwick Boseman ha costretto la Marvel a un cambio di passo NO SPOILER

... passando per i cinecomic Marvel con ": Wakanda Forever": scopri i film da non perdere a novembre Il mammone: dal 7 novembre su Sky . Aldo ha 35 anni e l'indipendenza economica frutto di ...Cinema2: la scena post - credits di Wakanda Forever spiegata Di Alessandra Chiaradia - 11 Novembre 2022 92 ha una delle più belle scene post - credits del MCU, e non è nemmeno ...Oltre alla colonna sonora originale di Ludwig Göransson, Black Panther: Wakanda Forever comprende brani di Rihanna, Stormzy e molti altri. Ecco tutte le canzoni presenti nel film.Il produttore del film risponde alle polemiche nate su alcune esternazioni di Letitia Wright in merito alla campagna vaccinale contro il Covid ...