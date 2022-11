Beatrice Valli è incinta per la quarta volta | “No | non sono gonfia per colpa del lattosio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ma qualedel quarto bebè. L’influencer ha svelato sui social di essere nuovamente in dolce attesa, smentendo quanto dichiarato in precedenza, quando aveva spiegato con un’intolleranza alil gonfiore che invece il web aveva già correttamente attribuito a una gravidanza in corso. Come comprensibilevoleva aspettare il momento giusto per condividere la bella notizia con i follower ma anche con i familiari, dal momento che nemmeno la sorella Ludovica sapeva nulla. “Che io sappia, non è. Dice che è il, quindi stiamo a ciò che dice lei. Nel caso fossefelice per lei. In ogni caso, tranquille, perché se è davverolo ...