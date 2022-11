Baschirotto | difensore contadino | ' Curo il bestiame e fermo i centravanti'

Federiconon trascura l'azienda di famiglia, ma a passo spedito con la sua mole e l'ossessiva forza di volontà si fa largo con la maglia numero 6 del Lecce. Mercoledì il...Commenta per primo Ildel Lecce, Federicoha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Da piccolo mi ispiravo a Del Piero. Per il ruolo direi Chiellini : forte sull'uomo, bada al sodo. ...Il centrale del Lecce e i suoi segreti: "Vado al campo tre ore prima degli altri, con il lavoro compenso il talento che manca. La mia famiglia ha un’azienda agricola, e io aiuto tutti" ...La vittoria contro l’Atalanta non è servita solo a sfatare il tabù Via del Mare (il Lecce non aveva ancora mai vinto in casa n questo campionato) ma, unita al punto conquistato nella precedente… Leggi ...