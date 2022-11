Violenza domestica ad Anzio | prima le botte | poi lancia coltelli contro l’auto della compagna

(Di giovedì 10 novembre 2022)– I CarabinieriStazione di Lavinia Lido di Enea, col supporto di una pattuglia del Nucleo Operativo e RadiomobileCompagnia di, hanno arrestato un 34enne gravemente indiziato per i reati di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento, porto abusivo di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale. La scorsa mattina ladell’uomo ha denunciato ai Carabinieri al culmine dell’ennesima litigata: ha detto di essere stata aggredita, riportando lesioni e contusioni medicate presso il pronto soccorso dell’ospedale die giudicate guaribili in 8 giorni. La donna ha inoltre riferito che l’uomo, con cui viveva da circa un anno, aveva avuto sempre più frequentemente comportamenti violenti nei suoi confronti, a tal punto da arrivare a danneggiare anche la sua auto con ...

