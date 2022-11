Viaggio in una vita sospesa | dove a vincere sono le ragioni del cuore

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sceglie Napoli, sua città natale, Elvira Frojo, scrittrice e giornalista, autrice di Formiche.net, già avvocato e dirigente della Pubblica amministrazione, per presentare, in anteprima, nel prestigioso e storico caffè letterario Gambrinus, il suo ultimo libro “in una. Per un futuro possibile le parole del” (ed. Rogiosi). Tante le autorità presenti tra le quali il Prefetto di Napoli Claudio Palomba, il comandante provinciale dei carabinieri generale Enrico Scandone e l’assessore regionale Armida Filippelli, avvocati del foro napoletano e associazioni del mondo femminile. L’autrice, romana d’adozione, insignita di vari premi per la cultura, interessata a tematiche femminili e relazioni interpersonali, è alla sua quarta esperienza letteraria, dopo il successo dei volumi “Il sorriso delle ...

