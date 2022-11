Ultime Notizie – Smart working e sicurezza aziendale | quando a pagare è il dipendente

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nel mondo sono circa 73,1 milioni al giorno le intrusioni informatiche a seguito di un attacco cyber e, sempre nelle 24 ore, 17,1 milioni di malware attaccano aziende, governi e organizzazioni. In questo contesto l’Italia (dati Clusit 2021) è la quarta nazione al mondo per numero di attacchi subiti con un trend di crescita dell’80%, secondo le stime fornite dal Ministero dell’Interno, peraltro con malware (software malevolo) sempre più preciso, intelligente e capace di individuare il tallone d’Achille nella cyberdifesa delle aziende. “E spesso questo tallone è ilin– spiega Rita Santaniello, avvocato e responsabile del dipartimento Diritto del Lavoro dello studio Rödl & Partner, che assiste le aziende in oltre 40 Paesi nel mondo-. Infatti, nonostante il perimetro strettamente...