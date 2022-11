Sponsor sempre più ricchi alla Juventus | non solo lo stadio per Allianz

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’è uno dei massimidella Juve, per questo motivo non si è fermataal nome dellodei bianconeri per il futuro. Per poter riuscire a tenere testa alle grandi squadre di tutto il mondo è fondamentale che le italiane spingano in manierapiù convinta nella realtà delleizzazione, con lache ha inuna delle più grandi collaboratrici per poter miglioraredi più il proprio bilancio con straordinari guadagni. AdobeAvere l’opportunità di dare il proprio nome a uno degli stadi più importanti del mondo come quello dellarappresenta già di per sé un grandissimo traguardo per tutte le aziende. Da questo punto di vistarappresenta ...