Sostenibilità | IMQ eambiente | “Le aziende ci credono davvero”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Leitaliane nellacie questo percorso lo affrontano con serietà e impegno, non solo perché fa bene alla reputazione di un’impresa ma soprattutto perché dell’azienda migliora performance e competitività. E il successo dell’edizione 2022 di Ecomondo, la fiera dell’economia verde e circolare in corso a Rimini, quest’anno ulteriormente in crescita, lo dimostra perché“l’evoluzione di questa manifestazione segue in maniera mirata quello che è il cambiamento del contesto”. A raccontare ‘da dentro’ quanto le nostre imprese puntino sullaè IMQ, società di consulenza e ingegneria che si occupa di ambiente, energia ee che da 20 anni (sono operativi dal 2003) ...