Siviglia | torna di moda un big della Lazio

il trequartista Hakim Ziyech, che aveva lasciato la nazionale dopo una lite con l'ex ct Vahid ... Questo l'elenco dei 26 convocati: Portieri: Yassine Bounou (), Munir Mohamedi (Al Wehda La ...il Totocalcio con la schedina di questo turno infrasettimanale, ulteriore occasione per gli ...- Atalanta 15 Colonia - Bayer Leverkusen 16 Valencia - Betis 17 Espanyol - Villarreal 18- ...Il ct del Marocco Walid Regragui ha svelato oggi l'elenco dei giocatori che parteciperanno ai Mondiali 2022 in Qatar, tra loro spiccano i nomi di Hakim Ziyech (Chelsea) e Achraf Hakimi (Paris SG). "Le ...Il Siviglia torna a fare sul serio per Luis Alberto in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da TMW, il club andaluso è in forte pressing sul numero 10 ...