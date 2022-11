Sgarbi contro la demolizione di San Siro | “Resta un bene immateriale dello spirito dei tifosi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Mentre la Calabria è all’avanguardia sui Bronzi, Milano si pone alla retroguardia con questa idea grottesca di abbattere lo stadio di San. Non si farà”. Tuona Vittorio, sottosegretario alla Cultura, a margine di un convegno sui Bronzi di Riace al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. “Se c’è un luogo in cui la Calabria è all’avanguardia è la tutela dei Bronzi”, ha evidenziatoprima di tornare a soffermarsi sul tema dell’impianto milanese. “Se Milano vuole porsi in una posizione di retroguardia pensando di abbattere lo stadio di Sanla volontà di tutti, da destra a sinistra, e soltanto per volontà di alcuni imprenditori – ha continuato -, io ho detto in nome del codice dei beni culturali che non si potrà abbattere non perché sia un monumento di particolare ...