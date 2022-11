Sampdoria in ritiro | il report del club

Commenta per primo Per laè una stagione difficilissima dal punto di vista sportivo. Eppure, un giocatore della rosa ... partirà con la prima squadra per ilin Turchia, cercando di far ...Rientrata da Torino nella notte, lasi è rimessa in moto nel pomeriggio al 'Mugnaini' di Bogliasco. Scarico per i calciatori .... Allenamenti personalizzati per Andrea Conti, Ignacio ...Torna ad allenarsi la Sampdoria, a Bogliasco, dopo il Toro e prima del Lecce ecco il report con la squadra in ritiro, resta i dubbi su Sabiri ...Ha chiesto e ottenuto il ritiro, Dejan Stankovic vuole isolare la Sampdoria in vista della partita contro il Lecce di sabato prossimo. In serata la squadra si ritroverà presso l’AC Hotel per iniziare ...