Pietrasanta | muore lo storico imprenditore del marmo Giovanni Rovai - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'uomo, 87 anni, con la sua azienda ha portato la tradizione artistica diin tutto il ...I funerali si terranno venerdì 11 novembre, alle ore 15, nel Duomo diWe and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Lutto nel mondo dell'imprenditoria lucchese. È morto a 87 anni lo storico imprenditore del marmo Giovanni Rovai, di Pietrasanta. Rilevò negli anni ...