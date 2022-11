Perugia Barriere architettoniche | contributi per oltre un milione per gli interventi dei privati

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 10 novembre 2022)perunsono stati assegnati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle politiche abitative Enrico Melasecche, a 54 comuni umbri per favorire l’eliminazione e il superamento dellenegli edifici. “Con questo finanziamento – ha affermato l’assessore – possiamo soddisfare tutte le domande che ci erano state rappresentate dai Comuni dell’Umbria in seguito agli accertamenti previsti e ad una prima ricognizione delle ulteriori esigenze al 31 marzo 2022. Si tratta dimolto importanti per migliorare la vita stessa delle famiglie che si trovano a dover adeguare le proprie abitazioni. La Legge infatti stabilisce la concessione dei, per la realizzazione di tali opere in ...