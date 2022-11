Napoli | report allenamento 10 novembre

(Di giovedì 10 novembre 2022) Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma sabato al Maradona per la 15esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Rrahmani ha svolto terapie, palestra epersonalizzato in campo. Terapie e palestra per Sirigu e Kvaratskhelia. Fonte articolo e foto: www.ssc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

