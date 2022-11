Meteo | le previsioni in Campania di giovedì 10 novembre

Puglia - Giornata all'insegna del tempo stabile ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. Nessuna variazione in serata con addensamenti alti in transito. Link ...Sarà estate di San Martino, come tradizione vuole, ma più lunga dei "tre giorni e un pochino". Temperature miti e sole fino al ...Ancora contesto anticiclonico al sud e Sicilia per la giornata di giovedì 9 novembre con tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, dal pomeriggio noteremo un aumento della nuvolosità a partire dai settori ...Condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con foschie e possibili banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e dell’Alto Sangro, in diradamento durante le ore centrali ...