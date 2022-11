L' acquisto del Ritz di Parigi e di Harrods | e le lezione di etichetta inglese del cameriere personale di Edoardo e Wallis

Leggi su iodonna

(Di giovedì 10 novembre 2022) Una delle rivelazioni di The Crown 5? Dodi Al-Fayed e il padre Mohamed (protagonisti assoluti del terzo episodio: Mou Mou – il suo diminutivo). I due attori che li interpretano, Khalid Abdalla e Salim Daw, avevano anticipato a The National new il focus su loro due e l'entusiasmo per l'opportunità di raccontarne il rapporto spigoloso. Con il ritratto di Dodi che va oltre quello del playboy che ha conquistato Diana, per analizzare la figura di un uomo che ha sofferto per una madre che ha visto poco e per un padre ingombrante e autoritario. Vero mogul dell'affermazionenonostante tutto e tutti.