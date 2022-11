Highlights e gol Maiorca-Atletico Madrid 1-0 | Liga 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 10 novembre 2022) Glie i gol di1-0, sfida valevole per la quattordicesima giornata di. Prosegue il brutto momento della squadra di Simeone, che perde anche acon il minimo scarto. Decide nel corso del primo tempo una rete siglata dall’ex centravanti della Lazio Muriqi. I Colchoneros ora sono sesti in classifica. SportFace.

VIDEODZEKO (1 - 1) VIDEO PRIMODIMARCOGlie idi Nottingham Forest - Tottenham , match valevole per il terzo turno della EFL Cup 2022/2023 , in cui i padroni di casa, contro ogni pronostico, hanno avuto la meglio sulla ...VIDEO - Gli highlights e i gol di Lecce-Atalanta, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ...Guarda il video degli highlights di Sassuolo-Roma 1-1, partita terminata in pareggio con le reti di Abraham e Pinamonti ( qui le nostre pagelle ). Al 17' ci prova Frattesi dai 20 metri: Rui Patricio t ...