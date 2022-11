Governo Meloni | ora il merito va messo alla prova del budino Scrive Tivelli

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 novembre 2022) Giorgiaha sventolato in campagna elettorale e richiamato, anche nei suoi interventi di presentazione e avvio delalle Camere, come è noto a tutti, il tema del. Ebbene, vale la pena di puntualizzare qualche aspetto in proposito.crazia e concorrenza sono valori, aspetti e fattori strettamente intrecciati, che io amo definire come sorelle gemelle, perché non ci può essere veracrazia senza vera concorrenza e non ci può essere vera concorrenza, nelle società contemporanee, senza una vera e seriacrazia. In proposito va rilevato che le forze del centrodestra non è che hanno mostrato sin qui di aderire a questi valori e a questi concetti. Basta guardareconcorrenza (su cui non è che pure la sinistra possa certo vantare ...