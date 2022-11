(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Diffondere la cultura dell’e della, favorendo una visione del mondo che consideri la molteplicità e le differenze come valori e risorse preziose per le persone e le aziende. Questo lo scopo di ‘D-Day’, evento di confronto e approfondimento realizzato a Roma daItalia proprio persul. “Pensiamo che la cosa più importante sia insistere sull’aspetto culturale, sul cambio di approccio – ha spiegato Francesco Luchi, HR DirectorItaly -. Come azienda cerchiamo di favorire in ogni modo la possibilità di esprimere liberamente la propria individualità. Abbiamo infatti l’obiettivo preciso di valorizzare lee di dare alle persone la possibilità di esprimere il proprio potenziale ...

Adnkronos

...confermano l'emergere di una nuova sensibilità verso i temi del vivere in condizioni di, ... in cui verranno presentati e proiettati i migliori cortometraggi di animazione e. Il 15 ...L'evento, che si inserisce nella proposta culturale diPhyd, phygital venture di The Adecco Group,e' un momento di confronto sui gap esistenti in fatto di parita', diversita' e, e di ... Diversità e inclusione, Merck in campo per sensibilizzare sul tema