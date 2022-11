CANALE 5 | ISOLA DEI FAMOSI IN PRIMAVERA | TORNA TEMPTATION | SLITTA ANCORA LA TALPA

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 10 novembre 2022) Pier Silvio Berlusconi ha indetto una conferenza stampa per parlare dei risultati d’ascolto e aggiornare sullo stato di salute di Mediaset. Rai: campione di ascolti tv nei primi dieci mesi dell’anno in corso. I vertici del Biscione presenti al gran completo hanno parlato della stagione autunnale con una serie di slide per sottolineare che Mediaset vince sia sul totale giornata con il 40,9% commerciale e il 37,8% totale individui che in prima serata con il 37,7% totale individui. Viene segnalato inoltre che Italia 1 supera Rai2 sui 15-44 (9,2% vs 3,8%). “Ieri è andato Zelig, poi a gennaio ci sarà Chiambretti, arriverà Felicissima Sera, poi ci sarà la Gialappa, speriamo in“, così Pier Silvio Berlusconi alla stampa. Il ritorno della Gialappa se si riuscirà a riunire insieme i comici più noti, tornerà lo show di Michelle Hunziker, già annunciato per questo ...