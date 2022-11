Calciomercato Napoli | Giuntoli e lo scouting puntano due giocatori della Serie A

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 10 novembre 2022)le ultime notizie: Cristianotiene d’occhio Tommaso Baldanzi dell’Empoli e Lazar Samardzic dell’Udinese. Cristianoe lodelcontinuano a muoversi a fari spenti. Ufficialmente il direttore sportivo degli azzurri ha fatto sapere che non verrà acquistato nessuno. Ma è chiaro che la rosa di Spalletti può essere completata, almeno in un paio di ruoli. Fino ad ora Zanoli non ha avuto grande possibilità di giocare, questo significa che il processo di maturazione non è ancora avvenuto del tutto, quindi un esterno destro si potrebbe prendere. Così come servirebbe un giocatore al posto di Lobotka. Spalletti sta provando Ndombele, ma anche in questo caso sembra volerci più tempo per l’adattamento. Magari durante la tournée in Turchia si potrà ...