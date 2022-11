Biden sulla sicurezza nazionale | ' E' il caso di capire di che natura siano le relazioni di Musk con alcuni Paesi'

(Di giovedì 10 novembre 2022) Alla domanda se Elon, CEO di SpaceX e Twitter, con le suecon altri governi, compresi i sauditi, rappresenti una minaccia per la, il presidente Usa Joeha ...

Con i repubblicani che rimontano, il presidente democratico in caricasarà probabilmente una "... I risultati delle elezioni di medio termine avranno un impatto direttoscena internazionale. ...... il Pentagono ha rifiutato la richiestabase della preoccupazione che la fornitura dei droni ... La decisione dell'amministrazione, osserva il Wsj, riflette il limite del tipo di armi che ...In un video pubblicato sul suo profilo Twitter, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si congratula al telefono con alcuni democratici che hanno vinto alle elezioni di Midterm a mano a mano che ar ...In un video pubblicato sul suo profilo Twitter, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si congratula al telefono con alcuni democratici che ...