Alessandra Celentano | aspro litigio con Maria De Filippi | “Non ci siamo più parlate”

Oggi, giovedì 10 novembre , è disponibile su discovery+ la quarta puntata di Drag Race Italia 2 con ospite. Questa settimana le concorrenti saranno giudicate dalla severissima insegnate di danza di Amici che sarà inflessibile: 'Il mondo delle Drag sa'. La quarta puntata sarà ...: la lite con Maria De Filippicasta da 13 anniè stata ospite a Belve, dove ha svelato alcuni retroscena sulla lite d alei avuta in ...L’attrice è stata intervistata subito dopo Eva Grimaldi ed Alessandra Celentano, e non si è trattenuta nel raccontare la sua vita non sempre perfetta. Vera ha ammesso di essere finita in carcere, di ...Nella squadra di insegnanti di Amici di Maria De Filippi, da diversi anni figura Alessandra Celentano che, prima di diventare una severa maestra di danza, è stata a sua volta una ballerina, alle prese ...