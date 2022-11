Zelig | Carlo Amleto Giammusso | tutto quello che c’è da sapere sul comico!

Si tratta di una stand - up comedy, in cui Angioni, volto noto die Lol, ripropone i suoi ... adattamento e regia di Ugo Chiti; 24 e 26 febbraio: ' Tosca ' di Giacomo Puccini, direttore...L'ormai rodatissima coppia tele - teatrale presenta '' , show che arriverà poi il 9 novembre ... E molti nuovi volti comici, compreso unAmleto che presenta il 'Tg Zero'. Claudio dà il bis ...Carlo Amleto Giammusso è un comico di Zelig. Leggiamo tutto sul giornalista del #Tg0 e pianista che vuole fare il mago di @contenutizero.Prima puntata dello show di Canale 5. Condotto da Claudio Bisio e da Vanessa Incontrada, il programma è da anni la quintessenza della comicità in tv.