Ultime Notizie – Sbarca a Procida la street art sulle cabine elettriche di E-distribuzione

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il contributo di E-Capitale della Cultura 2022 con il suo progetto “d’Autore”, trasforma le infrastrutturepresenti sull’isola in vere e proprie tele d’autore, un museo a cielo aperto che vuole contribuire a valorizzare lo spirito dell’isola e le sue peculiarità. Grazie al patrocinio del Comune, il Progetto “d’Autore a” rappresenta un viaggio nella sostenibilità, nell’arte e nella bellezza dell’isola. La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi a Palazzo D’Avalos alla presenza di Raimondo Ambrosino, Sindaco di, Marianna Ferri, in rappresentanza della Cabina di Regia Regionale perCapitale, Adriana De Manes, Vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, e Vincenzo ...

Il Sole 24 ORE

Buoneper il Milan e per i suoi tifosi: pare che il club abbia sciolto le riserve e rinnoverà a ... Uno di questi, secondo leindicazioni, sembra vicino all'accordo per restare a lungo. ..."Quando sono comparse le primesulle denunce, da parte dei ginnasti di ritmica e aerobica, non sono rimasta affatto ...ai Giochi olimpici di Tokyo 202 - interviene dopo il terremoto delle... Ucraina ultime notizie. Mosca ordina alle truppe russe di ritirarsi da Kherson AGI - Alexa è da quattro anni nelle case degli italiani. Quattro anni di richieste di ogni tipo per l'assistente vocale di Amazon, ma anche di polemiche e di concorrenza spietata. Che quattro anni ...Gli avversari di giornata, i granata di Davide Nicola, sono sopra di un punto e vivono un momento di forma straordinario che gli ha consentito di conquistare tre vittorie nelle ultime cinque partite.