Ultime Notizie – Accoltellamento Assago | domani i funerali di Luis Fernando Ruggieri

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Si terrannoa Trezzano (Milano) idi, il cassiere del Carrefour di quarantasette anni, di origine boliviana, che il 27 ottobre scorso è stato ucciso a coltellate da un uomo affetto da problemi psichici nel centro commerciale di. Le esequie avranno luogo alle 15 nella Chiesa di San Lorenzo. L’amministrazione comunale diha chiesto ai commercianti di abbassare le serrande dei negozi durante la cerimonia funebre, in segno di lutto. Sarà presente ail’ex sindaco die attuale presidente del consiglio comunale, Graziano Musella. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione