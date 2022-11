The Crown 5 | quali scene sono ispirate alla realtà e quali inventate?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Oggi 9 novembre arriva su Netflix la quinta stagione della fortunata serie The. A scatenare le polemichestati proprio i due ex primi ministri John Major e Tony Blair. Blair e Major scatenano le polemiche contro TheThe5La serie ideata da Peter Morgan, bisogna premetterlo, non ha mai preteso di essere un documentario. Dunque, il confine trae finzione è sempre stato abbastanza labile. In questo caso il periodo scelto per gli episodi della quinta stagione della serie che racconta, seppure in maniera romanzata, la vita della Royal Family, è molto particolare. The5 ha scelto come riferimento temporale gli anni ’90, precisamente gli anni dal 1992 al 1996, periodo molto delicato in cui la Famiglia Reale era alle prese con il caso controverso di ...