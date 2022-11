Terremoto in diretta | scossa terrificante | il conduttore scappa

(Di mercoledì 9 novembre 2022) FANO - Attimi di paura durante lanegli studi televisivi di Fano Tv . Il programma era infatti in onda quando è avvenuto il t erremoto nelle Marche , con ladi magnitudo di 5.7 ...

FANO - Attimi di paura durante la diretta negli studi televisivi di Fano Tv. Il programma era infatti in onda quando è avvenuto il terremoto nelle Marche, con la scossa di magnitudo 5.7 registrata dall'Ingv al largo della costa. Il giornalista Massimo Foghetti, di Fano TV 19, si rende conto del sisma durante la rassegna stampa mattutina. Il conduttore stava leggendo la pagina di un quotidiano quando lo schermo ha iniziato a tremare vistosamente. Si avvertono le scosse, la prima più forte e la seconda. Il conduttore si alza, poi prova a capire che succede. Trasmissione sospesa.