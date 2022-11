Saviano contro il governo | «Destra ignorante | la vera minaccia è il razzismo | non i migranti»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Secondo Robertoil problema della, più che logistico, è morale. Questo perché, a suo dire, chi parla di «emergenza» fa solamente «propaganda anti-immigrato in maniera del tutto strumentale». E, inoltre, «danneggia il Paese anche economicamente». Lo dichiara in un’intervista alla Stampa, in cui parla di «ferocia» della, concepita «dalla spensieratezza degli ignoranti». Ma non risparmia nemmeno il centro-sinistra, contestandole «il piglio dell’amministratore del potere» e il suo evitamento di «ogni questione che considera divisiva, perdendo consenso, elettori e faccia». Il Movimento 5 Stelle, rispetto alla questione dell’immigrazione, secondo lui ha invece «poco da dire», considerando che «scansa ogni questione internazionale (fatta eccezione per la guerra in Ucraina)». L’Europa, in questo ...