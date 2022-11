Saviano & Co tifano sbarchi | ma poi abbandonano gli immigrati

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 00:00 Immigrazione, sta storia dei migranti e delle Png è il segno della nostra ipocrisia intellettuale. 01:25 Oggi leggisulla Stampa che dice che il problema non è l’immigrazione, ma il razzismo. Caro, in tutto il mondo il problema è l’immigrazione. 06:50 Ma questi fenomeni di accoglienti di casa nostra, che sfottono Piantedosi, oggi si occuperanno dei minorenni sbarcati e pronti pronti per le mafie, gli scippi o, secondo loro, andranno tutti al Politecnico? 12:15 Intanto Frontex ieri dice che la Ong incentivano l’immigrazione clandestina. 13:45 Il Corriere ha schierato Stella contro le trivelle, eccallà! 16:29 Nel silenzio generale la Ue ha detto no al tetto del Gas. 17:07 Midterm, leggete Punzi su nicolaporro.it sezione Atlantico vi spega tutta sulla non vittoria rep alle elezioni. 18:35 Ferrara pro Moratti e Conte ...

Sempre su La Stampa Robertocontesta le politiche del governo: "l'emergenza è il razzismo non i migranti". E anche Gad Lerner sul Fatto Quotidiano critica in particolare il ministro dell'...Il neo ministro dell'Interno Piantedosi , che aveva definito i migranti rimasti sulle navi "carico residuale", secondoha una "colossale inadeguatezza" rispetto al ruolo che ricopre. I suoi ...Martedì prossimo Saviano a giudizio per aver insultato la Meloni. Non chiede scusa ma rincara: "Rifarei tutto". E parte il soccorso rosso in sua difesa ...