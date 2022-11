Calciomercato.com

. Inter - Bologna, Fiorentina - Salernitana e Torino -: il pronostico marcatori Lautaro Martinez marcatore in Inter - Bologna è un'occasione troppo ghiotta per poter essere sprecata. ...ci ha dato questa spinta, adesso dobbiamo essere però bravi noi a sostenere un certo tipo ... Questasecondo me vale di più rispetto alla situazione attuale, se uno esamina la rosa ... Samp, Stankovic: 'Ci aspetta una battaglia, mi adatto all'avversario' Manca poco al calcio d'inizio di Torino-Sampdoria, Dejan Stankovic ha sciolto tutti i dubbi, ecco la formazione ufficiale blucerchiata ...La Sampdoria, sconfitta in casa dalla Fiorentina, nel turno infrasettimanale cerca punti a Torino contro i granata di Juric. Il tecnico Stankovic, capace finora di vincere soltanto a Cremona, chiede a ...