Pensioni anticipate | ultime news | da quota 41 a opzione donna cosa piace e cosa no?

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Aspettando novità dall’incontro di oggi tra Governo Meloni e sindacati, sono molte le proposte sul tavolo che piacciono ai lavoratori, ma ce ne sono altrettante che non accontenterebbero chi vuole lasciare il mondo del lavoro in anticipo. Vediamo di seguitoci hanno scritto i nostri lettori sulla flessibilità in uscita, e quali sono le soluzioni preferite da chi vuole andare in pensione anticipata.202341 con paletti nonai lavoratori Tra i molteplici commenti dei nostri lettori sulle, Antonio scrive: “41 con vincolo età anagrafica? Per far passare la riforma facendo quadrare i conti si sta quindi pensando di introdurre uno sbarramento anagrafico. ...

Se davvero sarà così, la misura entrerà in pianta stabile tra le misure fisse del sistema, affiancandosi alledi vecchiaia ordinarie o allealtrettanto ordinarie. ...Maggioranza divisa sulle nuove2022, sindacati sempre più intenzionati a rilanciare sulle loro richieste senza alcun passo indietro ma, anzi, convinti ad andare fino in fondo, con proteste e manifestazioni in ... Pensioni anticipate, ultime news: l'intervista esclusiva a Mauro Marino Per alcune pensioni un termine sta per scadere. La data 30 novembre potrebbe essere l'ultima occasione. Dopo non potrai più farlo.Sale l'assegno, super rivalutazione delle pensioni in arrivo tra qualche settimana. L'adeguamento è di proporzioni semplicemente impensabili fino all'anno scorso. È tutto ufficiale, nero su bianco (e ...