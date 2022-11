LA NAZIONE

Terminate sia le verifiche sismiche che le indagini post nubifragio sui plessi scolastici del territorio. Guadagni: 'Dalla verifica sono emersi alcuni accorgimenti che dovremo effettuare nei prossimi .Dobbiamo aspettarci comunque nei bambini più piccoli esposti ai contagi perché frequentanoo scuole primarie un maggior numero di casi di infezioni respiratorie ricorrenti. Situazioni che ... Nidi e asili, si torna alla normalità "Lavori completati dopo la bufera" - Cronaca Nidi e asili, si torna alla normalità "Lavori completati dopo la bufera" Terminate sia le verifiche sismiche che le indagini post nubifragio sui plessi scolastici del territorio. Guadagni: "Dalla ...Sono risorse in arrivo dal Pnrr per costruire da zero una struttura a fianco di quella già esistente, che verrà poi demolita Maestre e dade al lavoro nell’asilo. Piccolo Blu, struttura che sarà ...