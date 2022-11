NextGen Finals 2022 oggi | orari partite 9 novembre | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 9 novembre 2022), mercoledì 9, seconda giornata di incontri per le Next Gen ATPdi scena a Milano. All’Allianz Cloud si preannuncia un day-2 decisamente interessante che promette spettacolo. Ilprevede, a partire dalle ore 14.00, la sfida tra Matteo Arnaldi e Francesco Passaro. Un derby in cui ci si giocheranno le chance per andare avanti nella competizione, dal momento che i due azzurrini sono stati sconfitti dall’americano Brandon Nakashima e dal ceco Jiri Lehecka all’esordio. A seguire ci sarà lo scontro tra lo statunitense e il ceco, non prima delle 15.00, che chiuderà la sessione diurna. Quella serale inizierà alle 19.30 e vedrà il match tra Jack Draper e Chun-Hsin Tseng a precedere la sfida tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Dominic Stricker. Il toscano vuol blindare la qualificazione per le ...

