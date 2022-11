Marotta | «Sta Inzaghi trovare i rimedi ad una classifica strana»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’ad dell’Inter, Giuseppe, prima della partita contro il Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni sottolineando quanto lavoro ci sia da fare per Simone: “Sono tutte partite delicate e importanti, per i punti e per le prestazione che devono garantire continuità. Sta all’allenatore fare le giuste analisi ead una. Ma siamo fiduciosi perché tutti lavorano bene: il tecnico è bravo, ma è una stagione anomala. Dobbiamo chiudere questi due ultimi turni cercando di restare incollati alla testa”. Sul prolungamento contrattuale di Skriniar: “Sono molto ottimista perché ci troviamo di fronte ad un professionista serio, un ragazzo che ama la maglia che indossa, rivendica i suoi diritti, principalmente economici, giusto che sia così. Ci ...

