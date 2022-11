LIVE PRIMAVERA – Napoli-Reggina 0-0 | finisce il primo tempo a reti bianche

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 45? – Fine. Ancora 0-0 tra45? – Ultima occasione delper lache entra in area e prova il tiro da posizione defilata. Turi blocca 44? – Rimessa laterale battuta lunga da Giannini, Pesce prova la spizzata di testa, ma la palla scivola lentamente sul fondo. 42? – Partita molto chiusa dove entrambe le squadre non riescono aa trovare lo spazio giusto per sbloccare il match.che tiene maggiormente il possesso del pallone ma non trova il varco giusto negli ultimi metri. 33? – Lancio lungo sulla corsa per Russo che tenta la botta al volo, ma la pallaabbondantemente alta 31? – Corner battuto da Sahli, D’Avino prova la zampata, ma la palla alla ...

Haifa 19:30 ITALIA COPPA ITALIALecce U19 - Lazio U19 5 - 0 (*) Cesena U19 - Frosinone U19 0 - 0 (*) Milan U19 - Genoa U19 1 - 0 (*) Napoli U19 - Reggina U19 0 - 0 (*) Spal U19 - Monza U19 ...Alle 14:30 il Genoa scenderà in campo a Milano contro il Milan per i 16mi di finale di Coppa Italia. Ringraziamo i colleghi di www.pianetamilan.it attraverso cui effettueremo ilmatch.Gialloblù in campo alle 14.30 al Sinergy Stadium, diretta sul sito ufficiale dell’Hellas La Primavera del Verona in campo per la Coppa Italia di categoria: alle 14.30 infatti i baby gialloblù affronte ...Torna la Primavera Tim Cup, torna la Lazio in trasferta. Dopo la vittoria in campionato per 0-1 contro il Pisa capolista, i ragazzi di Sanderra devono continuare a fare bene anche in Coppa. Per ...