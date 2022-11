Le ultime parole di Indira Gandhi | il giorno prima di essere assassinata

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Era la mattina del 31 ottobre 1984: seduta al tavolo del trucco, laministrasi stava preparando perintervistata dall’attore britannico Peter Ustinov. Poche ore dopo avrebbe dato una cena in onore della principessa Anna, unica figlia femmina della regina Elisabetta, in visita ufficiale in India. Dettò al suo assistente R.K. Dhawan qualche cambiamento alla lista degli ospiti per il banchetto e si alzò per uscire. “Da quel momento non c’è stato uno solodella mia vita in cui non abbia pensato alla catena di eventi di quella mattina”, raccontò molti anni dopo l’uomo al Telegraph. Vestita con un sari in un delicato arancione, uno dei colori della bandiera indiana,uscì dalla sua residenza ufficiale a New Delhi. Vide passare ...