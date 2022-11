Laura Cremaschi | bikini minuscolo a bordo piscina | i bagnanti guardano tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ci troviamo di fronte ad una delle donne più belle che ci siano;manda in completo tilt l’intero popolo del web. Partiamo con una curiosità legata al mondo calcistico; sembra, infatti, chesia una grande tifosa della Roma. I giallorossi hanno perso il derby per un clamoroso errore in impostazione di Ibanez; la squadra di Mourinho, però, ha tutte le possibilità per vivere una stagione da protagonista considerando sia il mercato sia la crescita avuta dall’anno scorso quando Pellegrini e compagni hanno alzato la Conference, battendo in finale il Feyenoord. InstagramDal punto di vista professionale, invece, dobbiamo ricordare il fatto cheè stata una delle tentatrici di Temptation Island, programma che andava in onda su Canale cinque e dove ...